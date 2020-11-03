大選透視：特朗普政策對華強硬　拜登欲修補盟友關係

力爭連任的美國總統特朗普與民主黨候選人拜登，對內對外的政策截然不同，但對中國均保持強硬態度。對華方面，特朗普承諾連任後致力結束對中國的依賴；拜登則矢言會迫使中國遵守國際規則。以下為二人的主要政策取向：

外交：

● 貿易

特朗普視美墨加協議和首階段中美貿易協議為任內成就，惟第二階段中美貿易談判因疫情等眾多因素而展開無期。而拜登希望在4年任期內，向國內企業提供4,000億美元（3.1萬億港元）的採購資金，以推動製造業發展，並承諾與中國就貿易和知識產權問題談判。

● 對華

特朗普在外交方面奉行「美國優先」政策，承諾連任後將對中國「做很多事」，使美國成為製造業超級大國，並結束美國對中國的依賴。拜登則承諾當選後，將與盟友修補特朗普導致的「美國孤立」局面，將迫使中國在貿易、南海等問題上「遵守國際規則」。

● 對朝

特朗普任內曾三度跟北韓領袖金正恩會面，希望爭取北韓放棄核武計劃，但至今毫無進展。拜登則承諾當選後，對北韓進行「有原則外交」以追求朝鮮半島無核化。

內政：

● 經濟

在疫情爆發前，特朗普標榜上任後失業率下跌和股市飆升。他預期明年美國經濟會如火箭反彈，若能連任料將重推早前遭擱置的減薪俸稅計劃。拜登則認為，經濟在疫情受控前很難完全復甦，主張聯邦採取行動避免經濟長期衰退，並解決財富不均的問題，同時提高全國最低工資至每小時15美元。

● 醫保

特朗普重申會為所有美國人，提供高質量、低藥費、可負擔、更透明、更多選擇的醫保計劃。過去四年，他一直尋求最高法院廢除奧巴馬醫保，並指會推出新醫保代替，但仍未有進展。拜登則希望擴大奧巴馬醫保，並增加公共醫保選項惠及處於工作年齡的美國人，預計未來10年花費約7,500億美元（約5.8萬億港元）在醫保和補貼上。

● 抗疫

特朗普強調「最艱難的時刻已捱過」，並承諾新冠疫苗或有效治療新冠病毒的方法很快面世，屆時民眾的生活將恢復正常。特朗普在3月批出3萬億美元（約23.4萬億港元）紓困經費，白宮正尋求第二輪救市措施，但至今仍未跟民主黨達成協議。拜登在競選時多次指摘特朗普抗疫失敗，承諾與醫學和科學專家溝通，向公眾傳達信息，並主張美國重新加入世界衞生組織。

● 教育

特朗普敦促各州發放病毒檢測試劑，加快學校全面復課，並與教育部長德沃斯推崇特許學校（charter schools）教育。拜登則反對將納稅人的錢用於牟利的特許學校，計劃在未來10年耗資約8,500億美元（約6.3萬億港元），增加對學前教育、低收入家庭、學校基礎設施的援助。

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