美國大選：商店圍木板防衝突　華盛頓限制交通

美國不少民眾擔心大選期間或之後會發生暴力事件，街上人煙稀少。紐約有商店、餐館甚至酒店在門口和窗戶築起圍板，以防發生暴力事件；警方亦增派人手，為可能出現的衝突作好準備。

除了白宮圍封木板，防止民眾衝擊，附近的服裝店、餐館、銀行、美術館等，周一（2日）亦可見用了木板封起。華盛頓市中心的道路，將在周二及周三（3及4日）不准汽車通行。紐約市時代廣場和第五大道兩側的商店，亦用了木板加固門面，不少高級零售店更僱用額外的保安人手，應對可能出現的威脅。當地木板供應告急，有民眾轉向購買鐵板代替。

不少餐廳將室外的座位移至室內，部分冒着遭搶劫的風險仍然開放。有部分診所和牙醫提前通知顧客，將調整營業時間。洛杉磯當局為防範周二可能出現混亂，亦已關閉高級購物區羅迪歐大道，數十間企業也加強保安。

有風險諮詢機構指，無論特朗普或拜登當選，在選舉前後預計都會出現「動盪」。紐約市長白思豪表示，市內已準備好迎接各種挑戰，並為「長期」示威活動作好準備，制止任何暴力活動發生。澳洲外交部警告公民不要前往美國可能出現暴力的地區，並避免前往示威活動一帶。

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