美日印澳艦艇會師 今起在印度洋演習

巴拉臘特號（上）與麥凱恩號（下）在印度洋編隊航行。

美國、日本、印度、澳洲「馬拉巴爾」聯合海上軍事演習周二（3日）在印度洋舉行，4個國家動員8艘艦艇及多架軍機，加強合作維持印太地區的自由及開放。連同美日正在西太平洋的「利劍」聯合軍事演習，意味兩場軍演對中國形成夾擊之勢。

「馬拉巴爾」軍演分為兩階段，第一階段周二至周五（6日）在孟加拉灣舉行，第二階段暫定本月中在阿拉伯海舉行。參與演習的艦艇分別是美軍神盾驅逐艦麥凱恩號、澳洲皇家海軍護衞艦巴拉臘特號、日本海上自衞隊護衞艦大波號，以及印度海軍驅逐艦蘭維賈伊號、護衞艦希瓦利克號、近海巡邏艦蘇坎亞號、柴電潛艇辛德胡拉杰號、艦隊支援船沙克蒂號，印度同時派出海上巡邏機、教練機及多架直升機。

演習項目包括水面、反潛及防空作戰，以及艦載直升機互降與武器射擊；受新冠肺炎疫情影響，參與演習的人員不會有接觸。美國海軍指印度、日本、澳洲是美方在印太地區的戰略夥伴核心，希望區內更穩定、開放及繁榮，今次演習是進一步加強聯合能力及夥伴關係的機會。印度海軍稱有關國家支持以規則為基礎的國際秩序。

「馬拉巴爾」原是美國與印度的雙邊聯合軍事演習，1992年起舉行，日本海上自衞隊2015年加入；今年是澳洲皇家海軍繼2007年後，再次派軍艦參與演習。美國、日本、印度、澳洲為「四方安全對話」機制成員，被指是制衡中國在區內的影響力。

除了「馬拉巴爾」，美國軍隊與日本自衞隊上月26日至本月5日展開「利劍」聯合軍事演習，雙方動員4.6萬兵力，演練項目包括在東海無人島模擬奪島兩棲作戰。