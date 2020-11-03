聯合國報告：記者揭貪比報道戰事危險　趨勢令人擔憂

周一（2日）是「終止迫害記者有罪不罰現象國際日」，聯合國教科文組織同日發表報告指，比起在衝突地區報道，新聞從業員過去兩年更易因揭發貪污、侵犯人權、環境犯罪、走私和政治不當行為等而遭殺害。

報告顯示，2018年全球共99名新聞工作者遭殺害，去年人數是10年來最低，有57人。2018至2019年度總和比前兩年度總和減少14%。報告警告，雖然經歷武裝衝突國家中遭殺害的新聞工作者人數大幅下滑，但未有武裝衝突的國家中，新聞工作者遭殺害人數創下數年來新高，可見其本身所受的威脅性質已悄然改變。

報告對新聞工作者遭到迫害、但案件普遍有罪不罰的情況感憂慮。拉丁美洲和加勒比海地區，是2018年和2019年發生最多宗新聞業成員致命攻擊的地方，佔全球總數31%，其次是佔30%的亞太地區。

報告指，女性新聞工作者特別容易遭到鎖定，攻擊手法包括騷擾、挑釁、在網上公開其個人資料，甚至是肢體衝突及性侵害。報告總結指：「新聞業仍是一種危險的職業，其從業人員面臨各種威脅、暴力和騷擾。」

過去10年間，每4天就有1名新聞工作者在世界某處遭殺害。墨西哥曾有數十名新聞工作者在調查毒品走私或貪污事件時遭殺害，去年有12人喪命，是該年新聞工作者遭殺害人數最多的國家，其次是敍利亞，有6人喪生。