美國大選：鄉郊槍舖現人龍　港人移民料或爆衝突

有居於美國加州的港人移民接受東網訪問時表示，周一（2日）已經有民眾在槍舖外排隊買槍，預料三藩市在當地點票日會出現零星衝突，而洛杉磯的情況會更差，但認為屆時只要避免到訪市中心，應該不會有人身安全危險。

移居美國多年、住在三藩市機場附近郊區的Jack向記者透露，居於三藩市的人或較為憂慮發生暴動，但其所住地區相對平靜，未有令人不安的特別事情發生。他預計點票日三藩市將有零星衝突，洛杉磯的情況甚至較差，但認為只要避免到訪市中心、市政府或商店，應該問題不大。

對於不少建築物在大選前裝上圍板，Jack坦言對此見怪不怪，因為自「黑人生命很重要」（BLM）運動後，三藩市居民非常擔心發生暴動，故圍板情況已持續數月。他補充，在新冠疫情封鎖前，槍舖於3月曾出現人龍，至周一他目睹最少有5至8人在槍舖外排隊，相信和大選有關。

Jack坦言，對兩名候選人均沒有投票意欲，認為拜登「信唔過」，而特朗普作風又不太符合傳統右派的理念及舉止。兩人選前都有爆出醜聞，難以令人信服；加上認為兩人難以在經濟方面做出成績，所以他本人近兩屆都是投票給第3黨（Third Party）。