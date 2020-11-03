美國大選：預測結果6大情況 司法戰或一觸即發

拜登（左圖）及特朗普（右圖）或不承認選舉結果。

美國總統選舉日在即，總統特朗普及候選人拜登鬥得難分難解之際，英國《泰晤士報》分析6個可能結果情境，不論哪一方敗選，都有可能會採取法律行動。

拜登險勝●失去佛羅里達州，但重奪賓夕凡尼亞州、俄亥俄州及威斯康辛州等北部、中西部州份。特朗普可能會指控民主黨控制的城市，以郵寄投票舞弊，並把糾紛移師至法庭解決。

特朗普險勝●重演上屆大選結果，輸掉普選票但取得足夠選舉人票，在賓夕凡尼亞州及亞利桑那州以微弱優勢勝出。民主黨或批評選舉制缺乏代表性，拜登團隊可能考慮訴諸司法。

拜登大勝●重奪參議院控制權及拿下鐵鏽帶州份，包括密歇根州、威州及俄亥俄州；南部陽光帶由加州至佛羅里達州，同樣成為囊中物，並拿下共和黨票倉北卡羅萊納州及喬治亞州。

特朗普大勝●打破民調預測，取得陽光帶及中西部州份，共和黨仍在參議院佔多數優勢。

爭持不下●雙方票數相近或需時數周才確認正式結果；倘賓夕凡尼亞州選票出現爭議，雙方可能就郵寄投票、選民登記及選舉舞弊展開攻防，抗議者走上街頭。

特朗普自行宣布當選●特朗普可能在點票當晚領先，並提早宣布當選；而郵寄投票較遲才完成點票，拜登可能會後來居上甚至反勝。即使最終落敗，特朗普可能拒絕離開白宮，並發起法律訴訟質疑關鍵州份郵寄選票的有效。

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