美卿首席中國顧問余茂春：「脫鈎」非美國策　全錯在中方

美籍華人、美國國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問余茂春周一（2日）接受美媒採訪，指目前美中「脫鈎」雖非美國國策，卻是正在發生的事實。他認為這種情況的發生，全錯在中方，而會否「永久」脫鈎，將視中國回應的態度。

余茂春指，中國在多個問題上都無法積極和有建設性地回應，同時中國的行事方式，是兩國無法建立健康雙邊關係的原因。美方無法忽視兩國在政治和意識形態上的差異，「當中國將100萬維吾爾人鎖入集中營後，便不能指望美國甚麼都不説」，中國也不應指望貿易巨大失衡時美國甚麼也不做；如有間諜竊取美國產業和國防機密，美方也將採取適當的行動。

余茂春被問到，華府會否考慮將中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況定性為「種族滅絕」，他認為值得考慮，表示「很快會看到美方的立場」，但他拒絕評論是否會在幾個月內發生。

余茂春續指，香港實施港區國安法是一場悲劇，令香港突然失去了法治、新聞自由和司法獨立。余認為香港對中美關係十分重要，但中國的在香港的行動，使美國須重新評估「一國兩制」的有效性，令中美之間信任破裂。而台海問題上，美方堅定反對大陸、台灣任何一方使用單方面的軍事行動解決爭端。

此外，余茂春稱，任何負責任的政府都會優先保護自己國家的利益，美國將繼續將更多的中國在美組織列為外交使團，理由是「（中國）政府控制的代理人和組織一直非常、非常猖獗」，所以美方要採取適當的行動。

余茂春又指，中國目前是美國最大的挑戰，同時變成了全球性的問題，他隨美國國務卿蓬佩奧訪問東南亞時，得悉印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼及越南都和美國一樣，對中國有着相同認識及情緒，美方已準備好為他們提供協助。

美國禁止微信（WeChat）被批評是禁止了美國華人與在華家人的主要溝通工具，余茂春歸咎，中共禁止了所有其他競爭者，只剩下微信和其它幾個軟件，才是這個困境的真正罪魁禍首，又指中共施加的政治控制對美國的國家安全是絕對危險的。

至於自己被內地網民稱為「漢奸」，他則認為這是由中國政府主導所致，目的是轉移視線。