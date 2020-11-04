美國將售台4架MQ9B無人機 已正式知會國會

美國國防部當地時間周二（3日）宣布，將對台灣售出4架MQ9B「海上衞士」（Sea Guardian）無人機，價值6億美元（約46.8億港元）。國務院已將軍售案正式知會國會，這是敲定軍售案的最後一步。

美國國防安全合作署（DSCA）新聞稿表示，國務院已經批准一項對台軍售，將售台4架MQ9B、2座固定地面控制站、2座移動控制站與14個選擇性有效反欺騙模組（SAASM）嵌入式全球定位系統（EGI）、SeaVue海上巡邏雷達等。

新聞稿強調，軍售案是基於「台灣關係法」，將幫助台灣軍隊提升防禦能力、持續現代化，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步，不會改變區域基本軍事平衡。

台外交部對軍售案表示歡迎，稱已正式接獲美國政府通知，並指軍售提升台灣捍衞台海和平穩定的能力與信心。今次是美國總統特朗普上任後第10次對台售武，亦是近兩周內第3筆軍售案。

MQ9B由通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）製造，屬軍用精密無人機。特朗普政府今年7月才放寬精密人機技術出口政策，今次是美國首次對台出售先進無人機。