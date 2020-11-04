美國大選：特朗普白人支持最關鍵　拜登靠非裔選民造王

美國各州的初步點票結果陸續出爐，總統特朗普及民主黨總統候選人除了在關鍵搖擺州的表現會影響結果外，二人在不同關鍵選民群組的表現亦會左右選情。

【特朗普的關鍵選民群組】

●無大學學位的白人選民

這類選民是讓特朗普4年前入主白宮的幕後功臣，但現時拜登有望搶走部分選票。特朗普上屆在密歇根州、賓夕凡尼亞州及威斯康辛州的無大學學歷白人選民群組特票超越對手約30個百分點，他今屆需保持優勢。

●白人女性

特朗普於2016年的白人女性得票率比對手希拉妮多9個百分點，但今屆選前民調顯示特朗普在這個組群的支持度落後拜登。

●獨立選民

獨立選民對總統候選人的支持度百分比差距在過去30年未試過達到雙位數，特朗普上屆在獨立選民的得票率比對手多6個百分點。

【拜登的關鍵選民群組】

●年長選民

特朗普於2016年的65歲以上選民得票率比對手多7個百分點，在白人長者選民的得票率更多19個分點。由於美國的新冠肺炎疫情嚴重，大批長者因染疫身亡，拜登有可能搶走部分長者選票。

●倒戈選民

這個群組包括前特朗普支持者及第三黨支持者，外界關注拜登能從這批選民中爭取多少人倒戈支持。

●有大學學位的白人選民

特朗普於2016年的有大學學位白人選民得票率比對手多3個百分點，但今屆拜登在這個組群的支持度領先，特朗是受過大學教育的女性。

●黑人及拉丁裔選民，特別是男性選民

特朗普於2016年的黑人男性得票率大幅低於對手希拉妮69個百分點，在拉丁裔男性選民的得票則少過希拉妮31個百分點，拜登今屆需要保持優勢。