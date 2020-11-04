美國大選：選民冀見轉變　情侶各投特朗普與拜登

美國大選點票如火如荼，支持總統特朗普連任或民主黨總統候選人拜登當選的選民，由不同的考量點出發，決定手中一票落在誰手。惟他們都同意這次是決定性的總統選舉，對美國未來走向的影響尤其深遠。

居住在華盛頓州溫哥華市的戴維斯（Janina Davis）投下支持特朗普的一票，她表示不希望美國成為「社會主義國家」，認同並相信特朗普為美國所做的事情，如維護人權，支持警察和軍隊等價值觀。

於賓夕凡尼亞州以郵寄投票的一對情侶，林內亞（Linnea）及佐斯（Josh）分別投給特朗普與拜登。任職藥劑師的佐斯是拜登的擁戴者，他表示對特朗普面對新冠疫情的反應和言詞不敢苟同，並指摘特朗普應對疫情緩慢。

林內亞表示這是第二次投給特朗普，她認為特朗普帶領美國邁向正確的方向，冀他連任繼續延續白宮政策；又指特朗普不會向中產階級徵稅，而拜登將向這些人增加徵稅。她補充道，2016年投票予特朗普是因為他是一名商人，相信他能以經營企業的方式改善美國經濟，惟處理疫情尚有進步空間。

另一名於華盛頓州溫哥華市的選民羅伯茨（Kenny Roberts）表現得舉棋不定，他希望看到轉變，但不肯定拜登是否合適的人選。他指出，拜登最大的問題是奉行社會公義，尤其在「黑人生命很重要」及經濟的部分。他表示，任何人都希望保護自己的財產，並且不受安全威脅。

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