美國大選：法院下令寄送積壓選票　郵政署未能準時完成

美國眾多選民因應新冠疫情，選擇在大選郵寄投票，但面臨延誤風險。美國聯邦法官周二（3日）下令，美國郵政署在當日下午清點積壓的郵件，把延誤的郵寄選票送到選舉辦事處。有15個州份受影響，包括選情關鍵的賓夕凡尼亞州及佛羅里達州。但郵政署表示，無法在限期前完成檢查工作。

法官蘇利文（Emmet Sullivan）接納選舉組織Vote Forward和美國全國有色人種協進會（NAACP）的訴求，要求郵政署在當日下午3時前清點出所有郵寄選票，並於下午4時半前全部寄出。受法院命令影響的地區包括在賓夕凡尼亞州中部、佛羅里達州南部、南卡羅萊納州、科羅拉多州、威斯康辛州、伊利諾伊州部分地區、亞利桑那州、亞拉巴馬州、懷俄明州等。

但郵政署的代表律師表示，鑑於人力及運作上的極限，當局未能於指定時間完成，但將盡可能遵照法院的命令完成工作，避免影響大選。司法部表示，檢查人員正審視220個處理選票郵件的設施，包括檢查準確度的紀錄，並描延誤郵件，確保選票郵件能迅速處理，沒有因欠費而被扣留。

蘇利文否決NAACP立即舉行聆訊的要求，但指郵政署須就相關情況出席周三（4日）舉行的聆訊。有投票權利組織擔心，郵件延誤可能導致部分選票被取消資格。

美國大選 全球焦點