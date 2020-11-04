美國大選：亞利桑那州紅轉藍　或因特朗普抗疫不力

美國民主黨總統候選人拜登勝出亞利桑那州，是24年以來首次由民主黨從共和黨手上奪取的州份。有分析指出，該州有大量年長及拉美裔選民，而他們特別受到新冠疫情打擊，故總統特朗普抗疫不力，加上已故共和黨亞利桑那州參議員麥凱恩的遺孀為拜登背書，或是亞利桑那州「由紅轉藍」的主因之一。

芝加哥大學的全國民意研究中心（NORC）進行的調查顯示，亞利桑那州有30%的選民都是長者，成為一個重大的票源；而其中支持特朗普和拜登的各佔49%，勢均力敵。另一增長中的票源是拉美裔，他們與年長選民一樣，都是受新冠肺炎重擊的一群。民調顯示，61%拉美裔選民稱支持拜登，只有37%支持特朗普。

亞利桑那州是其中一個疫情重災區之一，有約49%亞利桑那州選民認為，疫情尚未完全受控；只有28%人認為某程度上受控，22%人認為完全或大致受控。此外，有48%亞利桑那州選民認為，拜登應對疫情會做得更好，只有41%認為特朗普抗疫有道。

此外，拜登競選時邀得已故共和黨亞利桑那州參議員麥凱恩的遺孀辛迪，成為其過渡團隊顧問。辛迪亦為拜登陣營在競選廣告中亮相，爭取亞利桑那州的無黨派及不滿共和黨人士的選票，相信為民主黨吸走不少選票。

美國大選 全球焦點