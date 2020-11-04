美國大選：賓夕凡尼亞州等3搖擺州　暫不宣布點票結果

美國大選進行點票之際，賓夕凡尼亞州、密歇根州及威斯康辛州三個搖擺州份表示，暫不會宣布點票結果。賓夕凡尼亞州的選舉委員會表示，最快要到周五（6日）才完成所有點票程序，包括處理缺席投票的郵寄選票。

賓夕凡尼亞州選舉委員會執行董事舍費爾（Lisa Schaefer）表示，該州早前允許通過「無理由」缺席投票，讓選民可在任何情況下申請缺席投票，並改用郵寄方式提交選票。當地的州法亦禁止選舉官員在選舉結束及票站關閉前，提早進行點票程序，令大選投票日的程序變得繁瑣。

新冠疫情肆虐下郵寄選票大幅增加，各縣均在6月初選點算大量郵寄選票後，向當地議員爭取延長處理選票的時間，惟未獲放寬安排。舍費爾表示，選舉委員會已盡力確保投票能順利進行，並完成點票，但要在投票日結束後同時點算郵寄選票，相等於兩倍的處理程序，即同時進行兩場選舉。

多個縣市在周二早上開始處理郵寄選票，但至少8個縣計劃在周三（4日）早上才開始處理和計算選舉前收到的缺席選票郵件，包括比佛縣、坎伯蘭、富蘭克林、格林縣、朱尼亞塔、默瑟縣、門羅縣及蒙圖爾。賓夕凡尼亞州近310萬張選票中，郵寄選票佔逾18萬張。

總統特朗普及民主黨總統候選人拜登的競選團隊、投票權利組織與保守派組織開始籌募，為選後雙方可能要打官司作準備。兩位總統候選人均對選舉結果保持警覺，尤其特朗普對郵寄選票嗤之以鼻。民主黨人亦表示，擔心郵寄選票延誤會令選舉結果與訴訟綑綁在一起，並憂慮絕大多數民主黨支持者郵寄投票，或令其選票失去認受性，影響大選結果。

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