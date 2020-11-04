美國大選：蔡英文稱台美關係　不會因選舉結果而改變

美國總統大選正在計票當中，台灣的蔡英文總統周三（4日）出席民進黨中常委會議時，就美台關係發表講話。她提到，自民進黨從2016年執政以來，均與美國的民主黨政府、及共和黨都有充分的溝通管道，不論是誰執政，台方都和美國兩個主要政黨有交往經驗；將來不僅和美行政部門來往，亦會和當地國會、智庫有密切往來。

蔡英文表示，台灣清楚民主的真諦，會尊重美國人民最後的選擇，台方同時會爭取美國主流民意的支持。不論美國是哪一政黨執政，台灣都有責任全力和美國政府深化合作，並繼續爭取與美國的國會、智庫等外交部分交流。

蔡英文又指，美國國會近期通過諸多友台法案，更有參議院跨黨派、過半議員致函美國貿易代表署，希望促成台美雙邊貿易協定（BTA），顯示支持台灣是美國的主流民意。美國國會再次釋出對台軍售訊息，說明台灣強化自我防衞能力的決心，受到美國兩黨的支持；同時證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因選舉結果而改變。

針對是次美國選舉，兩黨國會席次或會出現變化，蔡英文認為不會影響國會中支持台灣的力量。台灣未來將在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，爭取更多合作機會。當中包括美豬美牛議題，美國各界踴躍表示支持，供應鏈重整的討論、台美經濟對話也陸續開展。

另台灣知名文化人詹宏志表示，不論美國總統選舉結果如何，全世界對中國大陸的態度已改變，接下來可能產生各式各樣的影響，包括在外交和產業方面。台灣未來幾年必須作出很多對應。

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