大選專訪：港移民批傳媒與主流脫節　內部撕裂加劇

美國大選投票結束，選前被主流傳媒看淡的總統特朗普，於多個未完成點票的關鍵州份領先對手拜登，隨後自行發表勝利演說。居於加州的港人移民Jack接受東網訪問時表示，結果再次反映傳媒與真實主流意見脫節，並坦言是次大選令美國內部撕裂進一步加劇。

選前民調顯示，拜登在多個關鍵州份的支持度均領先特朗普，惟投票結果令人大跌眼鏡。Jack指出，民調繼上屆大選後再一次失準，顯示機構的採樣方式有缺陷。他續稱這屆結果反映「主流媒體並不貼地」，質疑往後是否能繼續成為指標。

近兩屆都投票給第3黨（Third Party）的Jack表示，身邊沒有朋友支持特朗普，因擔心他繼續掌政，「會敗壞社會道德，價值及福利」。他認為美國經濟前景難言樂觀，並預計共和黨及民主黨，將繼續在參眾兩院惡鬥，「相信民主黨會繼續在眾院阻撓特朗普的疫情紓困法案，對美國經濟復甦構成打擊」。

Jack認為，本屆大選後確定美國價值觀會按地區呈現分裂狀態，「東西兩岸向左傾、中西部向右傾，而中間派的消失，則令美國社會撕裂更為嚴重」。他指政府往後施政將舉步維艱，「因為極有可能遭到州政府的反抗」。

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