美正式退出巴黎氣候協定　歐美投資者聯署促轉軚

去年11月4日美國總統特朗普通知聯合國退出《巴黎氣候協定》，退出過程需時一年，至周三（4日）美國正式退出該協定，成為迄今唯一退出協定的國家。一批歐美投資者發表聲明，指退出會令美國在全球環保經濟的競爭中落後，促美國重返協定，以解放投資者的現金流，支持美國在主要領域的可持續增長及創造就業。

該批坐擁逾30萬億美元（約234億港元）資產的投資者，包括全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock），和其他在美國、亞洲、澳洲、新西蘭等地的投資者。有投資者表示，美國退出協定是嚴重的錯誤，認為重回協定有助經濟及環境發展，但亦指美國不少州份及企業近期作出氣候承諾，反映情況有所進展。

《巴黎氣候協定》於2015年達成，至今有近200個國家承諾訂下目標以應對氣候變化，2016年4月時任美國總統奧巴馬簽署了該協定，並在同年9月同意接受條約約束。至2017年6月，美國總統特朗普首度提出要退出協定，國務卿蓬佩奧宣布退出計劃時曾稱，該協議為美國帶不公平的經濟負擔。分析指，即使民主黨總統候選人拜登當選，料亦要至少半年時間才能重返協定。