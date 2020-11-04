美國大選：得票接近解決方法　小布殊戈爾曾對簿公堂

美國大選開票進行得如火如荼，但如果雙方最終得票非常接近將會如何？2000年美國大選就曾出現這個情況，共和黨的小布殊當年在佛羅里達州以1,784張普選票，領先民主黨候選人戈爾，後者告上法院，鬥足36日後，小布殊才被裁決勝選。

2000年的美國大選在11月7日開始點票後，小布殊和戈爾的得票不相上下，點票最後結果以佛州的點票結果決定總統誰屬，前者終在該州領先後者1784張選票。根據州選舉法規定，選票差距不足0.5%，各縣選舉委員會需以機器重新點票，惟重點後差距進一步縮小至327張。

由於參選人有權在選舉結束後72小時，提出重新人手點票的要求，再由縣選舉委員會決定是否可行。戈爾於是要求重新人手點票，小布殊見狀向佛州聯邦法院提出緊急申請，以只在部分縣重點選票，會造成州內選票統計不公，違反聯邦憲法第14條修正案為由，請求法院下令立即停止人手點票。

聯邦法院表示無法干預地區法院決定，拒絕小布殊要求後，小布殊再向亞特蘭大的聯邦巡迴上訴法院上訴，再被法院以同樣理由駁回緊急申請。

小布殊最後向聯邦最高法院提出上訴，成功推翻佛州法院允許繼續人手點票的決定，認為其違反平等法律保護條款。因此在「勝者全取」制度下，小布殊得到佛州全部25張選舉人票，成功入主白宮。

美國大選 全球焦點