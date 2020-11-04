美國大選：過去5次影響深遠總統選舉一覽

美國總統特朗普周三（4日）搶閘宣布選勝，勢必引起爭議，甚至引起法律訴訟。除本屆大選外，美國過往曾發生5次爭議激烈及影響深遠的總統選舉：

1824年

傑克遜及約翰昆西亞當斯：這次選舉是美國史上首次，也是唯一一次由眾議院投票決定總統人選的選舉，結果由民主共和黨的約翰昆西亞當斯擊敗黨友傑克遜，出任第6任總統。

1860年

林肯及布雷肯里奇：黑奴制度加劇南北撕裂，屬共和黨成立旗手的林肯，最終獲得40%選民支持當選，導致南加州等州份宣布脫離聯邦，埋下南北戰爭種子。

1876年

蒂爾登及海斯：民主黨總統候選人蒂爾登贏得多數選票，亦在選舉人票亦領先共和黨對手海斯。惟兩黨均聲稱本黨候選人在佛羅里達州、路易斯安那州及南卡羅萊納州勝出，共和黨拒絕接受上述州份選舉人票，海斯最終擊敗蒂爾頓當選。有歷史學家認為，海斯支持者與南方政治領袖達成協議，以撤走南方駐軍，換取當選總統。

1960年

約翰‧甘迺迪及尼克遜：民主黨的約翰‧甘迺迪得票率是49.9%，較尼克遜高0.1%；他最終在獲勝州份較少，僅以選舉人票壓倒對手的情況下當選。

2000年

小布殊及戈爾：在點算佛羅里達州選票前，戈爾的選舉人票領先小布殊，雙方須奪得佛羅里達州25張選舉人票。由於選票出現技術問題，佛羅里達州重新點票，結果小布殊以537票擊敗戈爾，但戈爾訴諸佛州最高法院，要求在部分縣重新點票。小布殊其後訴諸聯邦最高法院，推翻佛州法庭裁決，以271對266的選舉人票登上總統寶座。