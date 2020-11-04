美國大選：白宮出版電子文集　收錄官員涉華言論

美國大選已進入計票階段，美媒報道，白宮在大選前夕出版《特朗普論中國：把美國放在首位》（President Trump on China：Putting America First）的電子文集，當中匯集總統特朗普和一些高級官員去年關於中國事務的言論。白宮強調，出書目的是要揭露中共威脅美國經濟及政治生活的種種行逕，特朗普政府拒絕視而不見，要把美國放在優先地位。

據報道，該書收錄了特朗普在第75屆聯合國大會發言、副總統彭斯在美國智庫哈德遜研究所的中國政策演說，以及國家安全顧問奧布賴恩、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷、司法部長巴爾、國務卿蓬佩奧的一系列演說；同時也收錄美國副國安顧問博明今年5月關於「一個美國視角下的中國『五四』精神」的演說。

白宮周一（2日）聲明指，美國官員從未如此坦率和一致地公開談論中國對美國帶來的挑戰，特朗普政府官員今年夏季以來的一系列演說，就是要向美國人民解釋當前美國對中國的政策，旨在告知美國公民，中共「對他們生計、事業、自由和價值構成的威脅」，並提醒盟友為共同利益和價值挺身而出。

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