美國大選：學者料特朗普攻擊郵寄選票　拜登調整外交政策

美國大選仍未分勝負，郵寄選票勢決定最終結果。對於總統特朗普搶閘宣布勝選，本港學者認為他此舉留有「後路」，一旦郵寄選票多由對手拜登奪得，到時就有法律藉口，以投票過程瑕疵為由，攻擊郵寄選票的合法性。

嶺南大學政治學系張泊匯教授表示，密歇根州及威斯康辛州以往屬民主黨，上次大選才落入共和黨手中。它們都是關鍵州，若郵寄選票多由拜登奪得，到時會給予特朗普藉口指控投票過程有瑕疵，攻擊郵寄選票存在不合法性。香港中文大學社會科學院講師陳偉信博士指目前局勢難分，各州仍有大量郵寄選票等待處理，可能影響整個大選結果。不論誰人最終當選，都面臨大量選舉訴訟。

對於特朗普明言訴諸聯邦最高法院，要求法院停點餘下選票，張泊匯認為這是技術性做法，密歇根州及威斯康辛州後來才點票，讓拜登佔優，特朗普有此顧慮才提出此舉。陳偉信認為原因是傳統上，郵寄方式投票的選民多是民主黨支持者，雖然特朗普在搖擺州稍為領先，但多個搖擺州的大城市未完成點票，當地選民一向是民主黨主要票源，特朗普此舉意圖是希望穩住勝局，成功當選。

不論誰人當選，中美關係發展備受關注。張泊匯稱若特朗普連任，對華形態或不會與首個任期保持一貫性，可能有所調整，調換國安事務的官員。至於他強調的「美國優先」，連任後會否付諸實行或依然維持只是口號，仍有待觀望。

陳偉信認為，若特朗普保住總統一職，預期外交方針不會有太大改變，將重新審查對華政策，包括考慮重啟中美第二階段貿易談判。若拜登挑戰成功當選，外交政策將偏向多邊主義，修補美國與其他盟友的關係。陳偉信認為他可以團結西方社會，透過重新取得國際組織話語權，與盟友共同抗衡中國勢力擴張。

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