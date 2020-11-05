不斷更新：特朗普優勢消失　拜登料奪270票

美國時間周二（3日）迎來大選投票日，總統特朗普靠取得東南部和中部州份為主，民主黨總統候選人拜登則勝出東部和西部多個沿岸州份。拜登暫時以248張選舉人票，領先特朗普的213票；他的競選團隊估計，拜登將奪得超過270張選舉人票。

以下是最新選情：

香港時間周四（5日）：

0040：威斯康辛州官方宣布點票結束，由拜登勝出，全取10張選舉人票。

香港時間周三（4日）：

2337：拜登競選經理表示，拜登已贏得威斯康辛州，同時預計在內華達州、密歇根州及賓夕凡尼亞州擊敗特朗普。

2321：拜登競選經理估計，拜登將奪得超過270張選舉人票，即達到入主白宮門檻。

2305：特朗普在Twitter表示，他昨晚在許多關鍵州份都穩穩領先，而且幾乎都是民主黨管理及控制的地方。他指，有關優勢一個接一個地，開始魔術般地消失，原因是那些堆存的選票被清點。他形容此事非常奇怪，又指民調專家「完全搞錯了，以前就搞錯了」。

22:04：密歇根州已點算94%選票，拜登取得49.3%選票，反超49.2%的特朗普。拜登已先後在威斯康辛州及密歇根州反超前特朗普，若他最終勝出該兩州，再加上他亦在內華達州取得優勢，將取得270張選舉人票，足夠入主白宮。

21:30：密歇根州已點算91%選票，特朗普領先拜登收窄至近2.4萬票。

21:00：根據最新形勢，拜登目前以些微優勢，在內華達州、亞利桑那州及威斯康辛州領先，而特朗普則在密歇根州、賓夕凡尼亞州、北卡州及喬治亞州帶頭。

20:00：內華達州已點算86%選票，拜登取得49.3%得票數，領先特朗普的48.7%，或會全取該州6張選舉人票。當地要到香港時間周五凌晨0時起，才會公布最新票數。

17:40：目前只餘下內華達州、密歇根州、威斯康辛州、賓夕凡尼亞州、北卡州和喬治亞州未有結果，拜登於內華達州佔優，並以差距不足1個百分點在威斯康辛州跑出，其他州份特朗普領先。

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