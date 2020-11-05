美國大選：拜登奪248選舉人票　特朗普落後得213票

美國總統選舉的票站開始關門，各州的點票結果陸續出爐。力爭連任的總統特朗普及民主黨對手拜登各取得的州份如下（括號內為該州的選舉人票）：

● 特朗普

印第安納州（11）、肯塔基州（8）、西維珍尼亞州（5）、南卡羅萊納州（9）、亞拉巴馬州（9）、俄克拉何馬州（7）、田納西州（11）、密西西比州（6）、阿肯色州（6）、*內布拉斯加州（4）、路易斯安那州（8）、懷俄明州（3）、南達科他州（3）、北達科他州（3）、堪薩斯州（6）、猶他州（6）、密蘇里州（10）、愛達荷州（4）、佛羅里達州（29）、俄亥俄州（18）、德薩斯州（38）、艾奧瓦州（6）、蒙大拿州（3）

● 拜登

佛蒙特州（3）、維珍尼亞州（13）、特拉華州（3）、馬里蘭州（10）、麻省（11）、新澤西州（14）、華盛頓哥倫比亞特區（3）、羅德島州（4）、伊利諾伊州（20）、康涅狄格州（7）、紐約州（29）、新墨西哥州（5）、科羅拉多州（9）、新罕布什爾州（4）、華盛頓州（12）、俄勒岡州（7）、加利福尼亞州（55）、亞利桑那州（11）、夏威夷（4）、明尼蘇達州（10）、*內布拉斯加州（1）、*緬因州（3）、威斯康辛州（10）

*備註：內布拉斯加州和緬因州允許分配選舉人票，其中兩張將歸給在普選票勝出的候選人，在國會選區中勝出的候選人，可各得一張選舉人票。內布拉斯加州有3個選區，緬因州有兩個選區。

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