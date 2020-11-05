美國大選：德國籲美國維護選舉制度　警告形勢「一觸即發」

美國大選仍在點票階段，競逐連任的總統特朗普和另一候選人拜登的票數仍然咬緊，惟特朗普已急不及待宣稱勝選。德國外長馬斯(Heiko Maas)周三（4日）發聲明，認為美國的政治人物應協助維護公眾對選舉制度的「信任」。他指出，「由於政治人物直接接觸人民，故為選舉過程和結果建立信賴是很重要」；又重申美國大選仍點票當中，現階段作進一步評論屬「言之尚早」，重申「目前大家都應保持耐性。」

德國正擔任今屆歐盟輪任主席國，惟在特朗普任內經常就因貿易及軍費問題批評德國，兩國關係顯著轉差。而在較早時間，德國總理默克爾的發言人拒絕就美國選舉結果的不確定性發表批評，但強調「（德國）政府對美國民主傳統和法治制度有信心。」

與默克爾同屬基督教民主聯盟的德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）則較為直接地，警告美國正面對「一觸即發的形勢」，有可能引致「憲制危機」；又強調無論誰出任下一任美國總統，歐洲都需要更自給自足，「包括德國自身，亦包括聯同其他歐洲國家，為了我們的自身利益，我們不得不做更多事情。」

而德國財長舍爾茨(Olaf Scholz)亦持相同觀點，指美國的發展顯示出歐洲需鞏固其「主權」，以令「一個基於規則的全球秩序能存在」，重申「這就是我們需要把今次機會令歐洲更強大的原因。」