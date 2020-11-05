美國正式退出《巴黎協定》　拜登當選或重新加入

全球第2大溫室氣體排放國美國，周二（4日）正式退出《巴黎氣候協定》，成為首個退出該協定的國家，惟若美國民主黨候選人拜登當選，可能會重新加入。

《聯合國氣候變化框架公約》秘書處周二公布由該機構與智利、法國、意大利、英國共同發表的聯合聲明。聲明對美國正式退出《公約》表示遺憾，同時強調將繼續同美國國內各利益相關方保持合作，與各締約方一道繼續確保該協定的全面落實。

美國去年11月4日正式啟動退出氣候變化《巴黎協定》程序。按照《協定》有關規定，退出過程需一年。位於德國波恩的《聯合國氣候變化框架公約》秘書處在聯合聲明中表示︰「保護我們的星球和人民免於氣候變化的威脅是最為重大的責任，科學研究已經表明，我們必須緊急加大氣候行動力度，合作減少全球暖化造成的影響、確保我們所有人能擁有一個更加綠色和具有韌性的未來。」

聲明表示，氣候變化《巴黎協定》為實現上述目標提供了正確的框架，我們必須努力支持那些在應對氣候變化最前線的國家和群體。聲明呼籲採取進一步行動，以將全球升溫控制在遠低於攝氏2度的水平，並全力接近將全球升溫控制在攝氏1.5度以內的目標。今年12月12日將是《巴黎協定》達成5周年的紀念日，必須確保《協定》得到全面落實。