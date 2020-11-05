美國大選：多地爆示威　波特蘭示威者持槍燒國旗

美國總統選舉結果未明朗，觸發新一輪社會動盪。俄勒岡州波特蘭、華盛頓州西雅圖、加州洛杉磯等地大批民眾於當地周三（4日）凌晨上街反總統特朗普，部分人甚至持槍，有人燒美國國旗，要求點算所有選票。

俄勒岡州長布朗周二（3日）預期選後會爆發示威甚至暴力事件，下令警方特別應對小組延長待命至周五（6日），國民警衞軍亦繼續候命。聯邦調查局（FBI）警告當地有可能爆發與選舉有關的武力衝突，在周三晚，數百人在波特蘭聯邦法院外聚集，部分示威者持步、刀及手槍並焚毀兩面美國國旗。示威者高叫反特朗普及波特蘭市長惠勒的口號。惠勒在Twitter警告，不會容忍任何暴力、煽動或刑事毀壞。

一名20歲示威者當時表示，特朗普形勢大好，這將會變成騷亂，「當一有結果事情就會變得瘋狂」。另一名示威者則指，今次選舉就像在兩隻魔鬼中選擇，而他選擇了民主黨的拜登。

在西雅圖，數千人於周三凌晨上街遊行，有示威者在公路放置鐵釘，另有人駕車衝擊警方架置的路障，數人被捕。洛杉磯亦有數百人示威，警方宣布活動為非法集結，拘捕逾40人。

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