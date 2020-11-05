美國大選：4關鍵州未完成點票　當地周三或無結果

美國總統選舉未分勝負，多個關鍵州份包括內華達州、賓夕凡尼亞州、喬治亞州和北卡羅萊納州未有結果，後者3州暫時由總統特朗普領先。以下是4個州的點票情況和預定開票時間：

●賓夕凡尼亞州（20票）

賓夕凡尼亞州已點算88%選票，特朗普得票領先3.1個百分點，普選票超過拜登約20萬張，差距比前一日大幅收窄。州政府指仍然有約78萬張選票未點，但該州容許選舉日之後3天內寄達的選票納入點算，只要選票的郵戳日是選舉日或之前。如果勝負差距少於0.5個百分點，可以觸發重新點票。

●喬治亞州（16票）

喬治亞州已點算98%選票，特朗普得票率接近50%，些微領先拜登0.8個百分點。根據州法律，若果雙方得票差距少於0.5個百分點，有需要可重新點票。

●北卡羅萊納州（15票）

北卡州已點算94%選票，特朗普暫時以50.1%的得票率，超過拜登的48.7%。不過，該州容許點算本月12日下午5時前收到的郵寄選票，相信到下周才有最終點票結果。

●內華達州（6票）

內華達州已點算86%選票，拜登以49.3%的得票率，領先特朗普0.6個百分點。克拉克縣（Clark County）選舉官員將於當地時間周四宣布尚有多少選票要點算，意味香港時間周五才有點票結果。不過有州政府官員指，會在周三公布最新點票結果。

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