美國大選：中國副外長冀下任總統與華相向而行

美國總統選舉目前仍在點票，中國外交部副部長樂玉成周四（5日）在北京舉行中外媒體吹風會上，指中方關注美國大選，認為中美雙方存在分歧，但有廣泛的共同利益及合作空間，期望美國下一任總統，與中方雙向而行，推動兩國關係沿正確軌道發展。

樂玉成表示，希望美國選舉平穩順利舉行，中美日後可推動雙方合作，符合兩國人民利益，也符合及國際社會的期待，雙方秉持不衝突、不對抗、合作共贏的精神，聚焦合作，有分歧但要管控，推動兩國關係沿正確軌道發展。

中國官媒總編輯胡錫進一連兩日發表評論文章，指美國大選經過一晚後拜登得票反超前特朗普，令特朗普陷入艱難選擇，又形容「今次美國大選真是像過山車一樣」。文章指，特朗普快將面臨承認選舉失敗和抵制選舉結果的選擇，「以他的性格，接受從大贏到被郵寄選票搞輸的轉折似乎太難了，他的支持者大約一半美國選民，估計也受不了」。

另外，美國選舉等相關話題在微博引來大批網民關注，截至周四早上，標註「#美國大選#」的話題閱讀量逾63億次，討論超過141萬，在熱搜榜上排第11位。

美國大選 全球焦點