大選分析：特朗普訴諸最高法院　恐陷入政治危機

面對連任形勢不妙，美國總統特朗普揚言將這場選舉帶到法院，其競選團隊亦入稟法院要求停止關鍵州份停止點票。有報道分析，若果民主黨的拜登以微弱優勢、而不是大幅優勢勝選，特朗普可能以選舉過程有問題的名義，將選舉結果上訴至聯邦最高法院。由於保守派大法官在最高法院佔據壓倒性優勢，法院或判定關鍵搖擺州的郵寄選票無效，從而改變選舉結果。報道形容「美國或將陷入一場政治危機、甚至是憲法危機」。

耶魯大學法學院博士候選人、政治學者林垚向內媒表示，拜登的贏面逐漸明朗，特朗普可以訴諸最高法的空間變小，但仍有可能發生，特朗普會否願意在大選結束之後和平交權仍存在變數。

林垚又稱，雖然最高法院原則上應該保持中立，但在「小布殊戈爾案」就已經展示出明顯的黨派傾向，大法官們當時基本是按照自己的黨派立場來投票。他進一步指出，最高法院政治化的趨勢在特朗普當選之後愈發加劇，認為從最高院當前的格局來看，一旦特朗普獲得上訴機會，最高法院很有可能會做出有利於特朗普的判決。

林垚續指，如果拜登在賓夕凡尼亞州選票出結果前就分到勝負、即在其他州拿下270張選舉人票，特朗普再打到最高院就沒有意義；亦指喬治亞州目前也有機會被列為上訴案。

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