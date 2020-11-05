美國大選：蔡英文稱關注選舉結果　密切留意台海局勢

美國總統大選仍在計票階段，兩名參選人競爭激烈。台灣的蔡英文總統周四（5日）在Facebook發文，指政府會密切關注大選結果，強調支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識。另在大選期間，台府會密切關注台海局勢，並和周邊國家保持密切聯繫，共同維持區域和平穩定。

蔡英文表示，美國是台灣的重要盟友，在選舉結果揭曉之前，政府都會密切關注。這段時間，台方除關注台海局勢，亦會與美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體，保持密切往來；不論大選結果如何，政府也會在這上述基礎上，持續深化台美關係。

另就美方日前發布的軍售案，蔡英文表示，過去一段時間，許多友台法案、決議，都在美國參眾兩院得到跨黨派有力的支持，即使選後參眾兩院席次出現變化，但相信對台灣的支持力道並不會減少。台方會繼續強化美國主流民意對台的支持，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化。

此外，台灣的外交部發言人歐江安同日表示，台方相信與肯定美國的民主制度，很多美國民眾今年因新冠疫情關係，均選擇郵寄投票，導致計票、結果延遲，但她深信大選計票過程會順利完成。她又強調，台灣與美國民主、共和兩黨都保持密切關係，外交部會持續強化與美國各界與各層面交流，穩健深化雙邊夥伴合作關係。