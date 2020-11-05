美國大選：特朗普宣告勝選　Fb和Twitter標籤假資訊

美國大選點票之際，總統特朗普周三（4日）在白宮及社交網搶閘宣布勝選，Twitter和Facebook（Fb）翌日以散播假資訊為由，動用緊急措施標籤或封鎖相關貼文。

Fb及旗下的Instagram均採用標籤形式，稱特朗普奪得未有結果的關鍵州的貼文為錯誤訊息，並通知網民點票未完成、未有最終贏家，惟網民仍能選擇性查閱及轉發貼文。Fb處理手法引起網民斥責，認為做法不夠強硬導致虛假資訊在網絡廣泛流傳。

Twitter周二晚已限制特朗普的貼文，禁止網民轉發及回覆，並附上標籤說明內容「存在爭議，可能對選舉或其他公民程式產生誤導」；其後亦標籤特朗普宣布勝選的貼文。Twitter發言人表示，對其內容作出警告是因為對選舉造成潛在的誤導性主張，公司的做法符合對民眾的誠信政策。

在線維權組織「Avvaz」主席庫班（Fadi Quran）表示：「欺詐選民、提早獲勝和竊取選舉的虛假主張使美國進一步陷入混亂，令國民陷入非現實的狀態。」他亦促請平台立即採取更有效策略，降低重複出現錯誤資訊的覆蓋範圍。

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