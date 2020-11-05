美國海軍陸戰隊參與反潛　打擊中國海軍

美國海軍陸戰隊司令貝格（David Berger）近日在美國海軍研究所網站上發表文章稱，隨着中國和俄羅斯海底作戰能力不斷提升，海軍陸戰隊可跨領域作戰，協助執行反潛任務。他又把中國形容為「步步進逼的威脅」。

貝格提出海軍陸戰隊遠征前進基地作戰概念，可使美軍聯合部隊保持或擴大在反潛戰中的優勢。遠征前進基地是通過提供前沿後勤和支援，以及偵測和打擊能力。貝格認為，遠征基地可以在菲律賓和日本以外的南海和東海多個地點，探測和打擊中國海軍戰艦和潛艇，支持美國艦隊和反潛戰聯合行動。

提到中國的威脅，貝格稱未來美國海軍陸戰隊必須支持艦隊在對峙階段的行動，並設定條件，以確保事態過度到衝突層面時，美軍能處於有利位置。他認為美軍，應回到冷戰的一些假設，並考慮以對付前蘇聯海軍的方式，用於近期打擊俄羅斯海軍和長期打擊中國海軍。

貝格認為，中國海軍正在觀察美俄在歐洲的對抗，並從中吸取教訓。他指中國海軍日漸強大，將無可避免地在南海和東海以外，包括北極等地區製造新的對抗區域。因此，海軍陸戰隊應參與整個美國海軍的現代化，以獲取海底優勢，對抗未來更強大的中國海軍。

另美國海軍周四（5日）在社交媒體，釋出與日本、印度和澳洲正在印度洋進行的「馬拉巴爾」聯合軍演畫面，當中包括由4國艦艇組成編隊航行的畫面。

據早前報道，參與今次演習包括有美軍神盾驅逐艦麥凱恩號、澳洲皇家海軍護衞艦巴拉臘特號、日本海上自衞隊護衞艦大波號，以及印度海軍驅逐艦蘭維賈伊號、護衞艦希瓦利克號、近海巡邏艦蘇坎亞號、柴電潛艇辛德胡拉杰號、艦隊支援船沙克蒂號等。

有分析指，馬拉巴爾連同美日正在西太平洋進行「利劍」聯合軍事演習，是對中國形成夾擊之勢。