不斷更新：拜登差6票當選　特朗普揚言法律挑戰對方最近勝選州份

美國大選點票工作周四（5日）繼續進行，民主黨總統候選人拜登在關鍵搖擺州密歇根州和威斯康辛州逆轉勝出，拿下26張選舉人票，以合共264票領先總統特朗普的214票。拜登距離270票門檻僅差6張，意味在目前佔優的內華達州勝出就能入主白宮。以下是最新選情：

香港時間周五（6日）：

0102：特朗普競選團隊在喬治亞州查塔姆縣提訴，聲稱選舉人員企圖將無效的選票也點算在內，但遭法官駁回，法官沒有給出理由，但有傳媒報道，特朗普團隊未能就指控給出任何證據。與此同時，該州州務卿表示尚餘5萬至6萬張選票尚未點算。報道指，特朗普的領先拜登的優勢繼續收窄至0.3%。

0022：特朗普在社交網站發文，揚言向所有拜登新近宣稱勝選的州份提出法律挑戰，形容在媒體上能找到很多證據。

0008：賓夕凡尼亞州上訴法院裁定，允許所有候選人、觀察員或候選人代表，可在6呎距離觀察點票工作，但要遵守新冠肺炎抗疫守則，包括戴口罩和保持社交距離。特朗普在社交網站發帖形容，在「賓夕凡尼亞州法律行動上大勝！」

香港時間周四（5日）：

2348：喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，當地尚有6萬張選票未點。

2309：特朗普再次在Twitter發文，指任何在選舉日後才到達的選票，將不被點算。惟有關貼文被Twitter標籤為「部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導」。

2305：關鍵戰場賓夕凡尼亞州已點算91%選票，特朗普以50.4%選票領先48.3%的拜登，優勢開始收窄。

2212：特朗普在Twitter發文，要求停止點票。

2201：密歇根州州務卿本森（Jocelyn Benson）形容，特朗普競爭團隊發起要求停止點票的訴訟，是沒有價值且愚蠢無聊。

2126：霍士新聞報道，特朗普競選團隊將在內華達州提出訴訟，要求點算所有「合法」選票。特朗普競選團隊聲稱，有至少1萬並非在內華達州居住的選民，在該州投票。與此同時，拜登在Twitter表示，必須點算所有選票。

2105：亞利桑那州州務卿霍布斯（Katie Hobbs）受訪時表示，她並不預期該州會重點選票。當地仍有少於35萬張選票未點，其中30萬張來自鳳凰城所在地馬里科帕縣。若特朗普與拜登票數相差不足0.1%，或雙方差距不足200票，將自動觸發該州重點選票。惟特朗普目前在當地只有接近140萬票，落後手握約147萬票的拜登。

2030：喬治亞州州務卿拉芬斯伯格表示，當地尚有5萬至6萬張選票仍未點算，估計會在美國時間中午前完成。特朗普目前以49.6%的選票，輕微領先手持49.2%選票的拜登。

2000：喬治亞州、北卡州、賓夕凡尼亞州、內華達州及亞利桑那州至今仍未完成點票工作，其中內華達州及亞利桑那州只完成86%。

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