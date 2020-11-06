美國大選：特朗普支持者內華達州點票中心外示威　官員憂職員安全

美國大選戰況仍然膠着，擁有6張選舉人票的內華達州，其選舉結果或將左右總統選戰的最終戰局。民主黨總統候選人拜登目前仍在該州領先共和黨對手、競逐連任的總統特朗普，有特朗普支持者於當地時間周四（5日）上午到克拉克縣的點票中心外示威，並駕駛掛有特朗普旗幟的貨車圍繞會場。有當地官員表示，關注點票中心職員的安全。

多間美國傳媒早前推算，拜登會在亞利桑那州的選舉中取勝。連同該州份的11張選舉人票，拜登現時有264張選舉人票，距離270票的勝選門檻，僅差6票，內華達州成為拜登能否入主白宮的關鍵所在。隨着當地有更多選票被點算，拜登和特朗普的得票差距，由早前的7647票，進一步擴大至12042票。

其中在有最多未完成點算選票的克拉克縣，有數十名特朗普支持者周四到點票中心外示威，有人駕駛掛有特朗普旗幟的貨車圍繞會場，並不斷響號及發出引擎聲。該縣選務處官員格洛里亞（Joe Gloria）表示，關注點票中心職員的安全，有需要時會採取措施確保點票中心的保安；又強調該點票中心會繼續點票，不會受其他人妨礙他們執行職務。

他又表示，下周仍然有可能收到郵寄選票，並依法點算；又希望能在本周六（7日）至下周日（8日）前，將已經收到的郵寄選票納入該縣的點票系統，並預料會在美東時間周五（6日）下午1時（香港時間周六凌晨2時）之前，給出最新的點票數字，即會將周四（5日）點算的5.1萬張選票加進去。他又表示，未發現有不當選票被處理。