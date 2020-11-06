美國大選：特朗普以白宮為作戰室　檢方調查是否違法

美國總統特朗普被投訴在周二（3日）大選投票日，利用白宮作為競選指揮中心。民主黨新澤西州眾議員帕斯拉爾（Bill Pascrell）周四（5日）表示，美國特別檢察官辦公室正就有關問題展開調查；該辦公室暫未評論事件。

帕斯拉爾早前向特別檢察官克納（Henry Kerner）致函，要求澄清特朗普競選團隊在大選投票日，利用白宮的艾森豪威爾行政辦公室（Eisenhower Executive Office Building）作為「作戰室」，以及特朗普在白宮官邸及橢圓形辦公室，聽取競選團隊有關大選形勢的簡報，是否違反聯邦法例。

1939年通過的《哈奇法》（Hatch Act），限制政府人員使用權力影響或干預選舉，但總統及副總統除外。白宮發言人迪爾回應時，否認白宮違反任何聯邦法例，強調政府人員的相關官方及政治活動，均遵守《哈奇法》。帕斯拉爾則指，美國特別檢察官辦公室告知他，特朗普競選團隊以白宮作為競選指揮中心一事，未有提前諮詢其意見。

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