華為入稟法院　控告美政府16部門拖延公開文件

加拿大廣播公司報道，中國科企華為已入稟美國華盛頓特區聯邦法院，控告美國政府16個部門故意拖延公開多份涉及華為太子女孟晚舟被捕案的文件。華為指這些文件可能證明拘捕孟晚舟背後存在政治動機。

報道稱，華為指控美國政府阻止其向包括聯邦調查局（FBI）、美國司法部、商務部、國務院、國土安全部在內、至少16個政府部門和機關提出信息披露請求。這些文件包括美國多個部門之間就此案相關的通訊紀錄，以及美國執法人員在加拿大採取拘捕行動前，與加拿大騎警及邊境服務局的通信紀錄。

華為要求取得一些政府機關之間的相關文件，例如美國國土安全部、司法部以及白宮之間的聯絡文件，以及美國一些部門與參與調查或拘捕孟晚舟的加拿大當局的通訊紀錄。華為的律師表示，上述通訊紀錄可能證明對華為及孟晚舟的起訴依據不合理。

華為的律師表示，有迹象表明，美國希望通過對華為及孟晚舟的刑事指控「達到與司法正義無關的政治目的」。起訴書中列舉了一些目的，包括干涉華為在5G市場的優勢地位、增加與中國貿易談判的籌碼等。目前，被起訴的美國政府部門沒有任何回覆。

報道稱，華為早在一年前便根據美國《信息自由法》賦予的權利，向當地政府部門提出了12項信息披露要求，但幾乎沒有獲得任何回覆。起訴書稱，加拿大卑詩省最高法院就孟晚舟被捕和引渡案進行的聆訊被全球媒體廣泛報道，引發史無前例的關注，更加證明美國相關部門有必要盡快公開相關文件，「因為此案可能存在的很多問題，一定程度上反映了政府誠信度影響公眾的信心」。