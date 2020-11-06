美國大選：民主黨眾院失議席　議員轟黨友立場激進所致

美國國會的選舉結果陸續出爐，選前形勢大好的民主黨，在眾議院議席與共和黨差距逐漸拉近，據推算仍能保住眾院控制權。多間傳媒周四（5日）報道指，數名議員怪責部分黨友立場太激進，例如傾向支持社會主義、煞停警隊資助，令到選票流向共和黨。

在全部改選的435席之中，民主黨現時在眾院贏得208席、共和黨則取得193席，民主黨再多取10席能續掌該院控制權，但預料贏得的議席會較上屆的232席為少。參議院的選戰情況仍未明朗，100個議席中改選35席，最新點票顯示，民主黨和共和黨各取48席，仍有4席未有結果。

面對議席流失，民主黨人周四以電話形式召開決策會議，該黨新星斯潘伯格（Abigail Spanberger）抱怨民主黨選情失敗，批評黨友因反種族主義浪潮而支持煞停警隊資助；亦有人憤怒地抨擊數名自由派黨員擁抱社會主義，導致議席流失；不過眾議院議長佩洛西強調民主黨能取得大多數議席，已經是贏得這一仗。

美聯社分析指，民主黨在今場選戰過度集中醫療保建、沒有因為被標籤「社會主義者」而作有效反擊、忽視經濟重要性，以及未有與選民親身交流，失去不少白人、拉丁裔、藍領選民支持，當中尤以來自古巴和委內瑞拉的拉丁裔選民流失率最嚴重。

美國大選 全球焦點