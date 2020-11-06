美國大選：紐約爆警民衝突　有女子向警員吐口水

美國總統選舉結果勝負未分，多個民主黨候選人拜登勝選的地區周四（5日）再爆發示威，要求「點算每張選票」，一度演變警民衝突。紐約州紐約市一名女子甚至向警員吐口水，該地最少57人遭檢控。

爆發示威的城市遍布東岸和西岸多個州份，包括紐約、俄勒岡州波特蘭、明尼蘇達州明尼阿波利斯、華盛頓州西雅圖、佛羅里達州奧克蘭等。在紐約市，一名來自賓夕凡尼亞州的24歲女子直接朝警員臉部吐口水，期間講粗口、直斥對方為「法西斯」。該名女子目前被控阻礙執法、騷擾和違反當地法律。

另外，一名居於居於布魯克林的23歲男子，涉嫌用拳猛擊高級警務人員，同時一名35歲男子被指打爛商業大廈窗戶。警方表示，紐約當日示威有25人被捕，另有32人收到法院傳票，並在現場繳獲不少武器。警方指示威一開始大致和平，數百人從紐約公共圖書館遊行到曼哈頓下城區，部分人入夜後縱火、向警察扔擲垃圾和雞蛋、有人上前擾亂警方視綫，幫助作惡者離開。

多個城市均有拜登支持者上街示威，高喊點算每張選票，以及要求總統特朗普和平交接權力，其中黑人民權運動重地的波特蘭示威被定性為暴動，10人被捕，俄勒岡州長布朗派遣國民警衞軍鎮壓。

美國大選 全球焦點