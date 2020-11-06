美國大選：斥散播失實言論　三大電視台停特朗普直播

美國總統特朗普周四（5日）在白宮召開的記招，被指散播失實言論。三大電視台美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、全國廣播公司（NBC）中斷特朗普直播，認為有關選舉舞弊的指控沒有證據。

在轉播特朗普發言期間，NBC新聞主持人霍爾特（Lester Holt）說，「我們必須在這裏中斷，因為總統作出多項錯誤陳述，包括出現虛假選票。沒有任何證據證明這些事。」NBC旗下的頻道MSNBC在直播開始約40秒即中止，主播威廉斯（Brian Williams）說：「我們再次身處極不尋常的處境，不僅要中止總統的說話，亦要修正他的發言。」他又稱，以大眾所知沒有非法選票，亦沒有所謂的特朗普勝選。

CBS的科德斯（Nancy Cordes）花約90秒重新查核特朗普的講話，稱沒有迹象顯示有非法投票。美國有線電視新聞網絡（CNN）和霍士新聞（Fox News）則沒有中斷直播，但CNN在直播加插提醒「沒有任何證據證明特朗普遭到欺詐」；霍士又指雖然特朗普沒有列出實例，但不代表大選不存在選舉不公，但仍強調特朗普及其律師團隊要提交證據。

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