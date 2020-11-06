美國大選：響應指控民主黨竊取選舉　Fb群組遭刪除

美國總統特朗普在大選期間，多次聲稱民主黨總統候選人拜登竊取選舉。有特朗普支持者響應，在社交網上組織力量挑戰選舉結果，甚至發起示威，包括Facebook平台上一個名為「停止竊取」（Stop the Steal）的群組。Facebook周四（5日）下午刪除該群組。

「停止竊取」群組於周三（4日）建立，短短一天內已有逾35萬名成員加入，發布的內容充斥批評民主黨密謀從特朗普手中竊取2020年大選結果的錯誤資訊，如在沒證據下指控選舉舞弊、發起示威等。美國雜誌《瓊斯母親》質疑，該群組與共和黨工作人員和其他保守派有關，亦可能與去年成立、反對彈劾特朗普的組織「Women for America First」有關。

Facebook周四刪除該群組，發言人在聲明中表示，這是他們在緊張局勢升級期間採取的特殊措施，指該群組圍繞選舉過程的非法化而組織起來，正發起現實行動，看到該組織成員發出令人擔憂的暴力呼籲。但當日下午，Facebook再出現類似「停止竊取」的群組，更進軍其他社交網平台。

美國大選 全球焦點