美國大選：勝負未分先打法律戰　各州戰情一覽

美國總統特朗普不滿大選結果，已就點票爭議展開法律行動。他亦在尚未點票完畢的州份，入稟當地法院分別要求停止點票、重新點票，甚至繼續提出上訴。

● 內華達州

特朗普競選團隊及內華達州共和黨周四（5日）於拉斯維加斯宣布入稟，稱有上萬名在內華達州投票的選民已不是在該州居住，仍使用郵寄選票形式在當地投票。他們現要求法官按緊急情況，頒令停止點算不當選票。

● 賓夕凡尼亞州

特朗普一方之前入稟，稱其監票員在費城的票站被拒行近到6呎範圍內監察點票過程，遭法官駁回後提出上訴，周四獲判上訴得直。競選官員上訴州最高法院，同時費城的點票工作一度暫停。

● 亞利桑那州

該州有選民以水筆填寫選票導致透底，向票站人員索取新選票被拒，因而在鳳凰城提訴。特朗普競選團隊及共和黨全國委員會要求主審法官，容許他們加入訴訟，稱此案的選票填寫有可能會影響他們的利益。

● 威斯康辛州

拜登在關鍵搖擺州威斯康辛州逆轉勝出，特朗普競選團隊質疑點票結果準確性，擬採取法律行動，尋求威斯康辛州重新點票，又稱該州有數個縣都有不尋常的票數統計情況。

● 喬治亞州

特朗普競選團隊之前提訴，稱該州查塔姆縣的選舉官員，將遲來而無效的53張缺席選票，與有效選票一同點算在內。惟該縣的選舉委員會主席作證，稱親眼目睹該批選票及時抵達，其餘41張不合資格的缺席選票已安放至保密位置。法官周四拒絕特朗普一方的控訴。

● 密歇根州

特朗普競選團隊要求停止點票，直至團隊代表能在現場有意義地監察點票過程。但法官駁回訴訟，指點票工作已完畢；而州務卿本森最近在其他案件中，已下達有關票站監票的命令，要其提供閉路電視片段，並沒法律基礎。

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