SpaceX發射第4代GPS衞星　定位較前代精準3倍

美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號火箭，周四（5日）在佛羅里達州升空，將由航天工程與國防工業公司洛歇馬丁製造的最新型號GPS III SV04衞星送上地球軌道。這款GPS衞星的精確度是其前身的3倍，具有更先進的抗干擾能力，可防止網絡攻擊。

獵鷹9號火箭在當日美東時間晚上6時24分成功起飛，9分鐘後兩艘無人回收船順利回收火箭推進器，然後在大約1個半小時後，將GPS III SV04衞星送入軌道。是次送進地球軌道的新型GPS衞星，內嵌嶄新的M-Code信號，令精準度倍增，加上配備了新的民用信號，普通百姓也可方便使用。

洛歇馬丁公司表示，SV04升空後，他們在太空的GPS網絡衞星將達到31個，其中12%由GPS III衞星組成，而另外第五代GPS III亦已準備就緒，正等待確切發射日期。美國軍方計劃發射10顆新型GPS衞星，取代已老化的前代，SpaceX獲得授權合約，將負責接下來的2次GPS任務，有望在明年啟動。