不斷更新：拜登2搖擺州反超前特朗普　喬州重新點票

美國大選點票工作周五（6日）繼續進行，民主黨總統候選人拜登在關鍵搖擺州密歇根州和威斯康辛州逆轉勝出，拿下26張選舉人票，以合共264票領先總統特朗普的214票。拜登距離270票門檻僅差6張，意味在目前佔優的賓夕凡尼亞州勝出就能入主白宮。以下是最新選情：

香港時間周六（7日）：

0000：眾議院議長佩洛西指，很清楚拜登將成下任總統，她又在演說中以「候任總統」稱呼拜登。拜登競選團隊強調，若特朗普不認輸拒絕離開白宮，美國政府有能力將任何「入侵者」趕離。另一方面，特朗普長女伊萬卡無意放棄，稱︰「每一張合法選票都要點算，每一張非法選票都不應點算。這不應有爭議。」

香港時間周五（6日）：

2345：喬治亞州州務卿表示，由於兩名候選人得票太近，將重新點算該州選票。目前當地仍有4,169票未點算，拜登暫時領先特朗普1,098票。

2240：特朗普競選團隊強調點票仍未結束，相信特朗普可於賓夕凡尼亞州、喬治亞州、內華達州及亞利桑那州取勝，認為拜登已勝出的預測是錯誤。

2150：美媒指出，拜登於賓夕凡尼亞州的得票反超特朗普，領先約5000票。該州目前已點約98%選票，估計尚有逾10萬票未點。特朗普早前於該州一度領先逾70萬票。

2000:特朗普團隊申請緊急停止費城縣計票，遭聯邦法官駁回。

1737:美媒指，拜登於喬治亞州票數反超特朗普。

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