美國大選：費城4萬票待點算需數天　市長指特朗普應接受落敗

美國總統選舉仍未完成點票，民主黨候選人拜登目前在搖擺州份賓夕凡尼亞州，反超原本一直領先的共和黨對手、爭取連任的總統特朗普。民主黨藉費城市長肯尼（Jim Kenney）在當地時間周五（6日）表示，特朗普應「穿起大男孩褲子」，表現得像個大人，並接受自己在今屆選舉中落敗。

費城選舉委員會主席迪利（Lisa Deeley）表示，當地目前仍有約4萬張選票有待點算，預計需時數天才能完成。有委員會成員則呼籲要保持耐性，「無視周遭眾多雜音，讓我們完成點票程序。」

不過，在結果出爐前，費城市長肯尼表示：「我認為特朗普需要表現得像個大人，承認自己落敗的事實，並祝賀勝出者，並讓這個國家能夠向前走。這就是我的感覺，雖然我不認為特朗普會聽我的話，但這就是我想向他說的話。」

在賓夕凡尼亞州，當地目前已經點算其中96%的選票，拜登暫時以49.5%的得票，領先只有49.3%得票的特朗普，兩者差距約1.2萬票。拜登現時有264張選舉人票，距離入主白官270張選舉人票只差6票，若他能在此州份勝出，將會取得20張選舉人票，足以讓他當選。

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