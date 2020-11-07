美國大選：共和黨元老羅姆尼狠批特朗普　指其言論損害全球自由

代表共和黨出選、爭取連任的美國總統特朗普，得票正落後民主黨對手拜登。對於特朗普連日指控選舉出現舞弊，又形容民主黨人試圖竊取選舉，其黨友、猶他州參議員羅姆尼當地時間周五（6日），於社交網站發貼文，批評特朗普的言論對美國以至全球的自由皆造成傷害。

曾經代表共和黨競逐總統席位的羅姆尼，是黨內少數經常與特朗普唱反調的人，作為該黨元老級成員的他，甚至曾經在彈劾特朗普的議案中倒戈。對於特朗普近日連番言論，羅姆尼在貼文中指出，特朗普可以要求重新點票，亦可要調查選舉有否涉及不當行為；又認為特朗普指整場選舉都是腐敗及被竊取屬錯誤說法，並對美國以至全球的自由皆造成傷害。

另外，對於共和黨內的沉默及反對聲音，特朗普兩個兒子唐納德（Donald Trump Jr）及埃里克（Eric Trump）亦於社交網站反擊。兩人炮轟黨內有意出戰下屆總統選舉的共和黨人幾乎都選擇沉默，形容他們做法令人震驚；又強調特朗普會繼續戰鬥到底，而那些退縮的共和黨人，也可以繼續選擇旁觀。

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