美國大選：多地點票中心外有示威　工作人員安全惹關注

美國總統選舉陸續有點票結果，民主黨參選人拜登目前掌握更多選舉人票，有望擊敗共和黨對手、爭取連任的總統特朗普。有特朗普的支持者連日在多個城市的點票中心外示威，部分人公開攜帶步槍及手槍。據報在多個拜登領先的州份，部分選舉官員關注點票中心工作人員的安全。

在美國多個州份，有特朗普的支持者響應特朗普指控民主黨正試圖「竊取白宮」的言論，並到點票中心外示威。在亞利桑那州的鳳凰城，約100名特朗普的支持者連續第3日到點票中心外聚集，示威者高叫口號，要求拘捕正於點票中心內點算選票的數百名工作人員。

在密歇根州的底特律，數十名特朗普的支持者再發起示威，重返用作點票中心的會議中心所在的街道。示威者高嘁「停止竊取選舉」的口號，部分人手持寫有「讓選舉變公平」及「我們愛特朗普」的標語。當地警方封鎖點票中心附近的街道，並密切監測示威情況。

而在賓夕凡尼亞州的費城，大批拜登的支持者要求「計算每一張選票」，而較小規模的特朗普支持者則繼續反指「停止竊取選舉」。不過，當地的親拜登陣營轉為舉行大型跳舞派對，不同年紀的示威者在音樂下起舞，慶祝拜登在此關鍵搖擺州份得票取得領先。

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