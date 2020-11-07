美國制裁黎巴嫩總統女婿　指控與真主黨有聯繫

美國政府周五（6日）制裁黎巴嫩前外長、總統奧恩的女婿巴西勒（Gebran Bassil），指控他貪腐，並為獲伊朗支持的回教什葉派武裝組織真主黨提供政治掩護，決定凍結其在美國的全部資產。巴西勒回應稱，絕不會屈服於美國的制裁。

美國財政部指控，巴西勒帶頭形成的系統性貪腐，侵蝕為人民服務的政府基礎，不但未能減少主權債務，能源部門耗資龐大供電卻仍然不穩；而其領導的基督教政黨「自由愛國運動」（Free Patriotic Movement），更與真主黨結成政治盟友。美方宣布對巴西勒實施金融制裁，包括凍結其在美國的資產，要求有美元業務的黎巴嫩銀行凍結其在黎巴嫩境內的資產。

巴西勒曾任黎巴嫩外長，負責電訊、能量及水方面的工作，在全國大規模示威的壓力下，去年10月宣布辭職，現領導由奧恩創立的自由愛國運動。巴西勒在社交媒體發文表示，絕不會在美國制裁下屈服，亦不會受承諾誘惑。美國視真主黨為恐怖組織，今年9月8日指控黎巴嫩另外兩名前部長為真主黨提供裝備支援，並有貪腐行為，宣布對二人實施制裁。