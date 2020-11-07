美國大選：賓夕凡尼亞須隔離郵寄選票　分開計算

美國民主黨總統候選人拜登在搖擺州賓夕凡尼亞的得票，於周五（6日）反超前總統特朗普後。該州的共和黨隨即分別入稟州最高法院及聯邦最高法院，要求隔離大選日晚上8時後收到的郵寄選票，並不准點算。聯邦最高法院大法官阿利托（Samuel Alito）同晚頒布臨時命令，要求賓夕凡尼亞州隔離上述選票並必須分開點算。

共和黨入稟尋求聯邦最高法院勒令賓夕凡尼亞州隔離在大選投票限期後收到的選票，而且不准點算，等待另一宗有關該當地延長接受郵寄選票期限的訴訟結果出爐，才可有下一步行動。該州早前批准把接受郵寄選票的期限，由大選日下午5時延長至當晚8時。

目前未知該州在投票限期後收到的選票數量，州務卿博克瓦爾（Kathy Boockvar）此前已指示分開處理於限期後收到的選票。她於周四（5日）表示，相信當地在延長接收選票期限內收到的票數不多，最大規模的縣可能每個只有500票，較小的縣甚至沒有，對整體點票結果影響不大，除非兩位候選人得票非常接近。

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