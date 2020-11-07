美國大選：傳共和黨籌6,000萬美元　支援特朗普法律戰

美國大選結果尚未塵埃落定，選情轉壞的總統特朗普競選團隊已在多州打起法律戰。英媒周五（6日）引述消息報道，特朗普所屬的共和黨將籌募至少6,000萬美元（約4.68億港元）經費，以支援特朗普團隊在大選後提起的法律訴訟。

其中一名消息人士為共和黨金主，稱收到共和全國委員會的捐款請求，指他們需要6,000萬美元。另外兩名消息人士則稱，特朗普競選團隊希望與共和全國委員會，最多可籌得1億美元（約7.8億港元），意味大選相關的法律訴訟規模將進一步擴大。

報道指，大選投票日周二（3日）結束後，特朗普競選團隊已開始發電郵及籌款，並指控選舉不公。雖然特朗普在選戰之初有強大的財政優勢，但最終難抵拜登的募款能力。特朗普一名顧問指出，特朗普團隊對大選結果措手不及，事前沒有充分準備好打法律戰，訴訟策略亦毫無組織，恐只會幫倒忙。

消息指，特朗普競選團隊高級顧問博西（David Bossie）獲選，負責大選後的法律戰。不過，特朗普已在喬治亞州等多個關鍵州份的法律戰遭受挫敗，而在賓夕凡尼亞州的訴訟則獲得小勝，當地法院已下令選舉官員不能把準時收到缺席或郵寄選票的選民，在大選日當天的臨時投票計算在內。

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