美國大選：4關鍵州未有結果　點票情況一覽

美國喬治亞、內華達、北卡羅萊納、賓夕凡尼亞這4個關鍵州份尚未有總統選舉結果，以下是當地點票情況跟進：（截至美國時間6日下午5時）

●喬治亞州（16張選舉人票）

喬治亞州已點算99%普選票，目前仍有1.3萬張臨時選票未處理，官員希望當日可完成計票，但有可能要在周末繼續點算。州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）周五早上則宣布，因拜登與特朗普在當地的得票只差約4000票，所以會重新點票，未知何時有結果。

●內華達州（6張選舉人票）

內華達州點算了87%普選票，拜登以49.8%得票率領先特朗普的48%，得票差距僅約2.2萬票。該州目前有約16萬票未點算，大部分來自拉斯維加斯所在的克拉克縣，但實際的未計算選票數目未明，因為該州會向所有登記選民寄出缺席選票，而郵戳日期是大選當日的選票，只要在下周二（10日）前寄抵亦會獲點算。

●北卡羅萊納州（15張選舉人票）

北卡州已點算99%普選票，特朗普暫時以50.1%得票率領先拜登的48.7%，特朗普的總票數比拜登多逾7.5萬張。該州目前未收到11.6萬張缺席選票，只要選票郵戳日期是大選日當日，在下周四（12日）下午5時前寄抵亦可獲點算。

●賓夕凡尼亞州（20張選舉人票）

賓夕凡尼亞州點算了99%普選票，拜登以49.6%得票率反超前特朗普的49.2%，兩者得票相差約2.2萬票。該州目前有11.3萬張選票未點算，其中4萬張來自費城。賓夕凡尼亞州周五下午開始點算臨時選票，聯邦最高法院同日頒令要求該州分開點算大選日期限後收到的郵寄選票。

【備註】「臨時選票」是指選民在票站領取選票時，職員發現其身份有問題，例如去錯票站、原本登記郵寄投票但要改為親身投票等，這類選民的選票被歸類為臨時選票。

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