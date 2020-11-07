美國大選：共和黨差3席控制參議院　喬治亞州成關鍵

美國總統選舉開票如火如荼之際，參眾兩院改選亦在點算選票。目前共和黨在參議院共得48席，還差3席就達到過半門檻的51席，民主黨現有46席，其餘政黨得2席，喬治亞州的結果成為共和黨能否取得參議院控制權的關鍵。

參議院選舉開票還未有最終結果的州份，僅剩下阿拉斯加州、北卡羅萊納州和喬治亞州，前兩個州份的開票結果暫時皆由共和黨參選人領先，在2016年選舉中亦由共和黨奪得席位，預料今屆由共和黨勝出的機會相當大。然而即使將這2席納入，共和黨仍差1席才能完全控制參議院，還看喬治亞州的2席落入誰手。

喬治亞洲今年分別有常規選舉和補選，將選出2名參議員，常規選舉席位由共和黨現任參議員珀杜（David Perdue）、民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）及另一人競逐，最終結果顯示珀杜得票49.8%，勝於奧索夫得票47.9%，但由於沒人得到過半數選票，珀杜和奧索夫將進入第二輪選舉，得票較多者當選。

至於補選部分的席位，將由去年臨時接任的共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）和其餘19人競逐，其最大對手為民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock），在首輪選舉中萊夫勒得票26%，遜於沃諾克的32.9%得票率，但亦須進入第二輪選舉。兩場再選將在明年1月5日舉行。

若次輪選舉結果與首輪相似，共和黨將在參議院多取得1席而取得絕對控制權，新冠疫情紓困案拉鋸恐繼續膠着，民主黨提出的氣候變化、公共醫療保險、自由派大法官提名等亦可能遭遇阻礙。若喬治亞州的2席由民主黨奪得，最終結果則可能是共和黨得到50席，民主黨得到48席並加上聯合小黨的2席，令參議院出現對峙局面，未來表決要由副總統投下關鍵一票。

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